عدن تشيع ضحايا هجمات الحوثي الإرهابية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الضالع

شيعت جموع غفيرة من أبناء محافظة عدن أمس جثمان العميد منير اليافعي الملقب بـ”أبواليمامة“ قائد اللواء الأول دعم ومساندة في قوات ”الحزام الأمني“، وعددا من القتلى ضحايا سلسلة هجمات الهجومين الإرهابيين اللذين تبنتهما ميليشيات الحوثي، واستهدفا عرضا عسكريا للحزام الأمني بمعسكر الجلاء بالبريقة ومقر الشرطة في المنصورة بمحافظة عدن، وانفجار سيارة مفخخة أمام مركز للشرطة في منطقة الشيخ عثمان بعدن إلى مقبرة الشهداء بالعيدروس بمحافظة عدن.

ميدانيا، شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية عددا من الغارات على مواقع ميليشيات الحوثي بمنطقة السواد بمديرية سنحان بمحافظة صنعاء، وأفشلت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل ميليشيات الحوثي بجبهة صولان» القديمة، والجديدة، وتبة «الخزان»، بمنطقة «الزيلة»، غربي منطقة مريس، بمحافظة الضالع جنوبا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد مواجهات عنيفة أدت لمقتل العشرات من عناصر الحوثي.

من جهة أخرى، نفذت مؤسسة حواء سقطرى مشروع كساء فرحتكم فرحتنا (2) توزيع كسوة عيد الأضحى للأطفال بمحافظة أرخبيل سقطرى بدعم وتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ويستهدف المشروع إظهار الفرحة لعدد 600 أسرة في المحافظة وخاصة الأيتام من خلال توزيع ملابس وألعاب للبنات والبنين في هذه الأيام الفضيلة للعيد الأضحى المبارك، بحيث يستفيد من المشروع 1800 طفل في المحافظة.

Advertisements

مشاهدات يمنية

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي »هناك تعاون وتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، ومنها محاربة الإرهاب ومواجهة التدخلات الإيرانية وأطماعها في اليمن وزعزعتها لأمن واستقرار المنطقة والعالم«.

إصابة ثلاثة أطفال وشقيقتهم بقصف ميليشيات الحوثي على منازل المواطنين في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبا.

قوات الجيش اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن تحرر مواقع جديدة شرق مدينة حرض في محافظة حجة.