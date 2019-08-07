التايمز تكشف تورط بنك قطري بدعم الإرهاب في سوريا.. شقيق حاكم قطر يستأجر حارس لقتل شخصين بأمريكا

الموجز



كشفت صحيفة التايمز البريطانية أن دعوى قضائية مرفوعة أمام المحكمة العليا في بريطانيا، أن بنكا قطريا قام بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى جماعة إرهابية في سوريا.

وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية، فإن شقيقين استخدما حساباهما في بنك الدوحة القطري، والذي له مكتب في العاصمة البريطانية لندن، لتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى جبهة النصرة، التي تعد فرعا لتنظيم "القاعدة" الإرهابي في سوريا، خلال الحرب السورية.

وأشار التقرير إلى أنه تم رفع "دعوى ضرر" ضد بنك الدوحة القطري أمام المحكمة البريطانية العليا من قبل 8 سوريين يعيشون في أوروبا حاليا، زعموا فيها أنه "لحقت بهم أضرار جسدية ونفسية شديدة" على أيدي الجماعة الإرهابية "جبهة النصرة".

وزعم السوريون الذين حصلوا على ضمانات بعدم الكشف عن هوياتهم من قبل المحكمة، أنهم "اضطروا إلى النزوح القسري من منازلهم في سوريا وفقدوا أعمالهم، نتيجة للأعمال الإرهابية لجبهة النصرة".

وبحسب الدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة العليا، فإن الأخوين معتز ورامز الخياط، وهما رجلا أعمال (قطريان- سوريان) بارزان، ساعدا "جبهة النصرة" ماليا، من خلال حسابات يحتفظون بها أو كيانات مرتبطة بهما في بنك الدوحة.

وتفيد أوراق الدعوى أنه تم إرسال مبالغ كبيرة من الأموال عبر "بنك الدوحة" إلى حسابات في تركيا ولبنان، حيث تم سحب الأموال والعبور بها من خلال الحدود إلى سوريا، لتقديمها للإرهابيين.

وحاولت الصحيفة البريطانية الحصول على ردود بشأن الدعوى القضائية من قبل بنك الدوحة والأخوين خياط، غير أنها لم تتلق أي رد.

من جهته، أكد كبير ممثلي بنك الدوحة في لندن ريتشارد وايتينغ، الثلاثاء، أنه تلقى الدعوى القضائية الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن التفاصيل الواردة في الدعوى محدودة، وأن "بنك الدوحة" يبتغي الحصول على مشورة قانونية بشأنها، ومع ذلك، فإن البنك يعتبر الادعاءات المزعومة ضده لا أساس لها من الصحة.

ويمثل أصحاب المطالب السوريين الثمانية شركة "ريتشارد سلايد وشركاه" وهي شركة محاماة مقرها لندن، والتي قالت إنه تم اتخاذ خطوات قانونية ضد الأخوين خياط، مضيفة أن بنك الدوحة والأخوين "يعلمون (أو ينبغي عليهم أن يعلموا) أن الأموال التي تم تحويلها من قبلهما كانت موجهة إلى جبهة النصرة"، وهو إجراء "ينتهك القوانين الوطنية والدولية".

فضائح الدوحة تتوالى

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كشفت وثائق صادرة عن محكمة فيدرالية أميركية، عن اتهام شقيق حاكم قطر، بمحاولة استئجار حارس أمن لقتل شخصين، واحتجازه لمواطن أميركي آخر كأسير.

واتهم حارس أمن أميركي يدعى ماثيو بيتارد، الشيخ خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني، بأمره بقتل شخصين، واحتجاز ثالث تحت التهديد.

وقال موقع "ديلي كولر" الأميركي إن بيتارد، والشخص الذي كان أسيرا، ويدعى ماثيو أليندي، رفعا دعوى قضائية على شقيق حاكم قطر، وكشفوا تفاصيل تجربتهم بالعمل معه.

وجاء في الوثائق التي كشف الموقع الأميركي عن مقتطفات منها: "في أواخر شهر سبتمبر من عام 2017 ونوفمبر من ذات العام، طلب المدعى عليه الشيخ خالد من بيتارد قتل رجل وامرأة في لوس أنجلوس، اعتبرهم الشيخ خالد تهديدا لسمعته الاجتماعية وأمنه الشخصي. وقد رفض بيتارد تنفيذ هذه الطلبات غير القانونية".

وبحسب الوثائق فإنه "في الفترة من 7 إلى 10 يوليو 2018، احتجز الشيخ خالد وموظفوه الأمنيون القطريون، مواطنا أميركيا ضد إرادته في مناسبتين على الأقل، في إحدى المساكن الشخصية للمدعى عليه. وبناء على طلب الشيخ القطري اعتقل مواطن أميركي وسجن في مركز شرطة عنيزة في الدوحة. قبل أن يساعد بيتارد وسفارة الولايات المتحدة المواطن الأميركي، لإعادته إلى الولايات المتحدة بأمان".

وهدد الشيخ خالد بحسب "ديلي كولر" بقتل حارسه الشخصي بيتارد، بعد أن علم بقصة مساعدته للمواطن الأميركي المحتجز، قائلا: "سأقتلك وأدفن جثتك في الصحراء، وسأقتل كل أفراد عائلتك".

احتجاز طبيب

ومن التفاصيل التي أشار إليها الموقع الأميركي أن الشيخ خالد اتخذ مرافقا طبيا اسمه ماثيو أليندي، رافقه لمراقبة حالته الصحية، وقد تعرض لأبشع أنواع الاستغلال خلال العمل، إذ كان يعمل 12 ساعة، 7 أيام في الأسبوع، وامتدت ساعات عمله أحيانا إلى 20 يوميا، مما تسبب بإعيائه.

وعندما طلب أليندي أخذ يوم للراحة، رفض الشيخ خالد، الأمر الذي أجبر أليندي على محاولة الهروب من أحد مساكن شقيق حاكم قطر في الدوحة، وذلك بالقفز من سور ارتفاعه أكثر من 5 أمتار، وهو ما تسبب له بإصابات بالغة.

وتأتي الوثائق الجديدة للقضية المرفوعة ضد شقيق حاكم قطر، لتكون الحلقة الجديدة في سلسلة الانتهاكات القطرية للأجانب، والعاملين على أرض الدوحة.

وكانت صحيفة "لو بوا" الفرنسية، قد نشرت في مارس الماضي، مقتطفات من كتاب لسجين فرنسي سابق في قطر، كشف خلاله المصاعب التي واجهها هو وأجانب آخرون خلال سجنهم في الدوحة.