وفاة الكاتب الصحفي عبدالعظيم درويش والجنازة عقب صلاة المغرب بالسيدة نفيسة

توفى منذ قيل الكاتب الصحفي عبدالعظيم درويش مدير تحرير الأهرام، وتشيع الجنازة عقب صلاة المغرب، اليوم، من مسجد السيدة نفيسة.
تخرج الراحل في كلية الآداب بجامعة القاهرة في العام 1974، والتحق للعمل بمؤسسة الأهرام منذ العام 1975.
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