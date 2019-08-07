المسماري: معركة طرابلس بالنسبة للإخوان مصيرية وخسارتهم فيها تنهي أحلامهم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن قائد القوات المسلحة المشير خليفة حفتر، يتابع بشكل دقيق سير المعارك في العاصمة طرابلس.

وأوضح المسماري، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، أن تدمير طائرة الشحن التركية الثلاثاء، في مطار مصراتة، كلفت أنقرة حوالي 900 مليون دولار.

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وأكد أن هناك عدد كبير من الطائرات تقلع من تركيا وإيطاليا تجاه مطار مصراتة، لتقديم الدعم العسكري للميليشيات التابعة لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

واستطرد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن معركة طرابلس بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين، هي مصيرية، وبخسارتهم هناك، ينتهي حلمهم بالسيطرة على الحكم، وتكوين مركزًا لحكمهم بدلًا من بريطانيا.

وقال إن فائز السراج عبارة عن دمية تحمل أعلام بعض الدول، فهو شخص يوقع فقط.