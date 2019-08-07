"قافلة صيدلة عين شمس".. حلم سلمى بمظلة لعلاج كل المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد زكريا:

داخل الكلية، بحثت سلمى حسام، عما يدخل الرضا إلى قلبها، يسعدها، ويعينها على مشقة الدراسة، فقررت المشاركة في "القافلة الطبية"، التي تنظمها إدارة كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، كل إجازة صيفية منذ 15 عاما، لتقديم خدمة طبية مجانية للأهالي.

تحمست سلمى للأمر منذ البداية، كانت المرة الأولى التي تشارك فيها طالبة السنة الرابعة بالقافلة، ذهبت إلى شركات تبيع الدواء، ونجحت مع أصدقاء في إقناع عددا منهم بتوفير دواءً بالمجان، كما اشتركت في محاضرات يتبادل فيها الطلاب الخبرات عن الأمر، يسمع المبتدئين لنصائح من تطوعوا في سنوات سابقة، الشرط أن يكون كل متطوعي القافلة من طلاب كلية الصيدلة.

اختار طلاب الصيدلة في العام الحالي، مدينة السلام بالقاهرة مكانا لتقديم خدماتهم، تمركزوا بمقر صحي تزامن يوم افتتاحه مع أول أيام عمل للقافلة، التي انطلقت يوم 27 يوليو، تقدم العلاج من الـ9 صباحا وحتى الـ3 عصرا، وانتهت في اليوم الأول من أغسطس الجاري، وشارك فيها 300 طالب، من بينهم الشابة.

Advertisements

نجحت القافلة في صرف روشتة علاج لـ2414 شخص، وإجراء الكشف الطبي على 2668 شخص، وإجراء التحاليل الطبية لـ559 شخص، والتوعية الصحية لـ5535 شخص.

التوعية بالمرض، والوقاية منه، أكثر ما يهم حسام، وتعتقد أنه الأكثر فائدة للمواطنين، تجد في الثقافة الطبية طوق نجاة للناس، بدلا من الوقوع في شباك المرض، وما يترتب عليه من تكاليف بدنية ومالية، تفوق طاقات وجيوب الناس.

سعادة كبيرة، أحست بها سلمى، فلا يضاهي خدمة الآخرين شيئا في نظر الفتاة، بينما تصور "قافلة صيدلة عين شمس" بشجرة، وتتمنى أن تترعرع فروعها، لتظِل كل المصريين بالعلاج، والأهم بثقافة الوقاية من المرض.