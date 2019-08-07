وكالات- شيعت إحدى قرى مدينة المحلة، بمحافظة الغربية وسط دلتا مصر، جثامين 17 شخصا من أسرة واحدة، هم معظم ضحايا انفجار السيارة أمام مستشفى معهد الأورام بوسط القاهرة. وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت وفاة 22 شخصا، وإصابة عشرات. وحدد الطب الشرعي هوية الضحايا بعد إجراء تحليل الحمض النووي للجثامين، ثم وصرحت النيابة العامة بدفنها. Advertisements وينتمي معظم الضحايا لأسرة واحدة وكانوا يستقلون سيارة أجرة عائدين إلى منازلهم عقب حضور حفل خطبة ابنتهم، التي توفي والداها وعمها ومعظم أقاربها في الحادث. وكانت وزارة الداخلية المصرية قد اعتبرت الحادث عملا إرهابيا واتهمت جماعة مسلحة تسمي نفسها حركة سواعد مصر "حسم" بارتكابه. وتعتبر السلطات المصرية الحركة ذراعا مسلحا لجماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية في مصر.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصر/ إنفجار معهد الأورام، تشييع 17 ضحيّة من عائلةٍ واحدة قُتِلوا في الحادث وكانوا عائدين من حفل خطبة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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