حرائق سيبيريا تضيء سماء السعودية!

ربطت صحيفة سعودية بين "توهج غريب" رصد في المملكة والحرائق التي أتت على مساحات واسعة في سيبيريا.
ونقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية عن رئيس الجمعية الفلكية بجدة ماجد أبو زاهرة قوله: "بعض المناطق في السعودية والدول المجاورة سجلت خلال الساعات الماضية شروقا وغروبا غريبين للشمس، وذلك بالتزامن مع اندلاع النيران في الدائرة القطبية الشمالية".
ولفتت الصحيفة في هذا السياق إلى اشتعال النيران "في أكثر من مليوني هكتار في سيبيريا، ووصفت بأنها واحدة من أسوأ حرائق الشمال منذ 10.000 سنة، وهذا يتزامن مع التوهج الملون شديد السطوع"
وذكرت أن "مثل هذه الظاهرة سجلت حول العالم سابقا في عام 1991 مع غروب الشمس بعد ثوران جبل (بيناتوبو) في الفلبين".
ويرى هذا التشخيص أن "السحابة المتوهجة موجودة في طبقة الستراتوسفير في أعلى الغلاف الجوي دون أدنى شك، ولكن لا توجد بيانات تؤكد أن الدخان الناجم عن حرائق الغابات وصل إلى ارتفاع عال للغاية من الغلاف الجوي، ولذلك يمكن الأخذ في الاعتبار أن الحرائق في سيبريا هي السبب. وإذا كان الحال كذلك فإن الظاهرة الغريبة قد تستمر فترة من الوقت، أو تكون مجرد ظاهرة عابرة لسحب مرتفعة نادرة وهذا ما سوف يتم التعرف عليه خلال الأيام المقبلة".
المصدر: "سبق"
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