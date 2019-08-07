استقالة السفير الأمريكي لدى روسيا‎

قدّم السفير الأمريكي لدى روسيا، جون هانتسمان، استقالته، اليوم الثلاثاء، للرئيس دونالد ترامب.
وأرجع هانتسمان سبب استقالته إلى رغبته في العودة إلى الولايات المتحدة ”ليكون بين أسرته ويؤدي مسؤولياته تجاهها“، بحسب صحيفة ”ذا هيل“ المحلية.
غير أن شبكة (سي إن إن) نقلت عن مصادر لم تسمها، أن السفير الأمريكي يرغب في العودة إلى بلاده للترشح لمنصب حاكم ولاية ”يوتا“، وهو منصب شغله خلال الفترة بين 2005 و2009.
وستدخل استقالة هانتمسان حيز التنفيذ في 3 أكتوبر المقبل، بحسب الشبكة عينها.
وتولّى هانتسمان منصب سفير واشنطن لدى روسيا في أكتوبر 2017، وسبق أن عمل سفيرًا لبلاده في الصين العام 2009، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
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