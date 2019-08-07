إخلاء محكمتين في موسكو بسبب تهديدات بوجود قنابل

ذكرت الروسية، اليوموكالة أنباء (تاس) الأربعاء، أنه يتم إخلاء محكمتين روسيتين بعد تلقيهما تهديدات بالتفجير. وأكدت، يوليا كوتومينا، المتحدثة باسم محكمة مقاطعة "مشتشانسكي" الروسية، لتاس، العمل على إخلاء المحكمة.

ومن جهتها، أكدت المتحدثة باسم محكمة مقاطعة "تفيرسكوي" أنه تم إخلاء المحكمة، قائلة "تلقت المحكمة بريدًا الكترونيًا يهدد بتفجير قنبلة، وتم إجلاء كل الأشخاص والزوار وتمارس الشرطة عملها في المبنى".

يذكر أنه منذ بداية العام الجاري، تلقى عدد كبير من مرافق البنية التحتية في موسكو تهديدات بوجود قنابل وتبين أن جميعها تهديدات كاذبة.

إخلاء المحكمة.ومن جهتها، أكدت المتحدثة باسم محكمة مقاطعة "تفيرسكوي" أنه تم إخلاء المحكمة، قائلة "تلقت المحكمة بريدًا الكترونيًا يهدد بتفجير قنبلة، وتم إجلاء كل الأشخاص والزوار وتمارس الشرطة عملها في المبنى".يذكر أنه منذ بداية العام الجاري، تلقى عدد كبير من مرافق البنية التحتية في موسكو تهديدات بوجود قنابل وتبين أن جميعها تهديدات كاذبة.

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