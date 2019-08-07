اخبار العالم

الخارجية الإماراتية تدعواليمن إلى التهدئة بعد أحداث عدن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إلى ضرورة التهدئة على خلفية التصعيد العسكري اليوم في محيط قصر المعاشيق الرئاسي بمحافظة عدن.
وأكد قرقاش في تغريدة على "تويتر" بأن "التطورات حول قصر المعاشيق مقلقة والدعوة الى التهدئة ضرورية، ولا يمكن للتصعيد

أن يكون خيارا مقبولا بعد العملية الإرهابية الدنيئة".

وأضاف "الإطار السياسي والتواصل والحوار ضروري تجاه إرهاصات وتراكمات لا يمكن حلها عبر استخدام القوة".
يذكر أن هجوما على مشيعين اليوم بجانب مقبرة القطيع التي تقع

على مقربة من قصر المعاشيق في مديرية كريتر، أدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى، بينما شهدت المنطقة انتشارا عسكريا كثيفا لقوات الحرس الرئاسي التابع للرئيس عبد ربه منصور هادي.

من جهته، أعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك النفير العام، ودعا كل قواته إلى اقتحام قصر المعاشيق في عدن جنوب اليمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الإماراتية تدعواليمن إلى التهدئة بعد أحداث عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا