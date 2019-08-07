الخارجية الإماراتية تدعواليمن إلى التهدئة بعد أحداث عدن

دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إلى ضرورة التهدئة على خلفية التصعيد العسكري اليوم في محيط قصر المعاشيق الرئاسي بمحافظة عدن.
وأكد قرقاش في تغريدة على "تويتر" بأن "التطورات حول قصر المعاشيق مقلقة والدعوة الى التهدئة ضرورية، ولا يمكن للتصعيد
وأضاف "الإطار السياسي والتواصل والحوار ضروري تجاه إرهاصات وتراكمات لا يمكن حلها عبر استخدام القوة".
يذكر أن هجوما على مشيعين اليوم بجانب مقبرة القطيع التي تقع
من جهته، أعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك النفير العام، ودعا كل قواته إلى اقتحام قصر المعاشيق في عدن جنوب اليمن.
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