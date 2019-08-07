سقوط قتلى بعد تشييع ضحايا الهجوم الحوثي على معسكر باليمن

شيع آلاف اليمنيين في العاصمة المؤقتة عدن، جثمان قائد اللواء الأول في قوات الدعم والإسناد بالحزام الأمني في عدن العميد منير اليافعي أبو اليمامة، ومعه جثامين عدد من ضحايا استهداف معسكر الجلاء بالبريقة،وذلك في ساحة البنوك بشارع أروى بمديرية كريتر.
وقالت مصادر محلية، إنه تم إطلاق النار باتجاه المشيعين، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 علىالأقل.
وكانت مليشيات الحوثي الموالية لإيران قد شنت هجوما على معسكر الجلاء باستخدام صاروخ باليستي وطائرة مسيرة مفخخة، استهدف احتفالا لتخريج دفعة جديدة من الجنود.
وأدى الهجوم الإرهابي إلى مقتل العميد منير اليافعي، بالإضافة إلى أكثر من 30 شخصا، وإصابة العشرات، وفق مصادر أمنية وطبية.
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