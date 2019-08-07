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البوسنة:البوسنة: إصابة 18 مهاجرًا أثناء محاولتهم الدخول إلى الاتحاد الأوروبي

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أعلنت الشرطة البوسنية، اليوم الأربعاء، إصابة 18 مهاجرًا أثناء محاولتهم الدخول إلى الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني عبر الحدود بين البوسنة وكرواتيا.


وذكرت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية أن الشرطة في البوسنة اكتشفت المهاجرين بالقرب من الحدود مع كرواتيا، وتجري تحقيقًا في الحادث، مشيرة إلى

أن معظم المهاجرين باكستانيون، وأن 6 رجال تم نقلهم إلى المستشفى وإصاباتهم جميعًا في الساق.


وأشار المهاجرون إلى أن حرس الحدود في كرواتيا تعدوا عليهم بالضرب، بينما نفى مسئولون كروات ذلك.

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