الجيش السوري يستعيد السيطرة على قريتين بريف حماة الشمالي

استعادت وحدات من الجيش السوري اليوم الأربعاء السيطرة الكاملة على بلدتي الأربعين والزكاة بريف حماة الشمالي، عقب معارك عنيفة مع الإرهابيين وتكبيدهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكريقوله: "إن وحدات من الجيش المتمركزة في ريف حماة الشمالي استعادت السيطرة الكاملة على بلدتي الأربعين والزكاة، عقب معارك عنيفة مع المجموعات الإرهابية المسلحة، وكبدتها خسائر كبيرة في المعدات والأرواح، وأجبرتها على الانسحاب باتجاه كفر زيتا واللطامنة".
وتصدت وحدات من الجيش - في وقت سابق اليوم - لهجوم كبير على اتجاه محور الزكاة - حصرايا بريف حماة الشمالي، وكبدت المجموعات المسلحة خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد، وتابعت ملاحقة الإرهابيين في المنطقة.
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