الخارجية الأمريكية: واشنطن تدعم التحول الديمقراطي في السودان

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل أن بلاده والمجتمع الدولي يدعمان "التحول الديمقراطي" في السودان.
والتقى هيل في الخرطوم اليوم رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وقيادات في قوى "الحرية والتغيير"، وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
وقال هيل، في مؤتمر صحفي عقد في السفارة السودانية في
لإنجاح الفترة الانتقالية، وأنه ستكون هناك مسؤولية ومحاسبة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة شريك ثابت في تحقيق السلام والتطور في السودان.
وأشار إلى أنه استمع إلى التزامات قوية من كل الأطراف
وأشاد بتوقيع المجلس العسكري و "الإعلان والتغيير"، بالأحرف الأولى، على الإعلام الدستوري الأحد الماضي، لكنه أضاف أن السودان ما يزال مدرجا على قامة "الدول الراية للإرهاب".
وطالب المسؤول الأمريكي بإجراء تحقيق مستقل بخصوص أعمال العنف التي شهدها السودان وومحاسبة المتورطين فيها.
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