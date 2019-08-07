الجيش الوطني الليبي يعلن استهداف طائرة حربية لحكومة الوفاق

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الأربعاء، استهداف طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق الوطني، وذلك بعد هبوطها على مدرج القاعدة الجوية بمطار مصراتة العسكري، والتي كانت تقصف مدنيين في تخوم طرابلس.
وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات شرق ليبيا عبر صفحتهاعلى فيسبوك: "إن قواتهم الجوية استهدفت اليوم طائرة حربية نوع (L39) على مدرج القاعدة الجوية بمطار مصراتة العسكري،أثناء قصفها مدنيين في تخوم طرابلس".
وفي ذات السياق، نقلت قناة ليبيا الحدث عن مصدر عسكري قوله:
ولم يصدر تعليق حتى الآن من جانب حكومة الوفاق اللييبة حول هذا الاستهداف.
وتدور في الأطراف الجنوبية لطرابلس منذ 4 أبريل الماضي معارك بين قوات تابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً، وقوات الجيش الوطني الليبي.
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