المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يدعو إلى الزحف نحو القصر الرئاسي

دعا المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، الأربعاء، أنصاره والقوات التابعة له، بالزحف إلى القصر الرئاسي الذي تتخذه الحكومة الشرعية كمقر رئيسي لها، من أجل إسقاطها.

وقال هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في تسجيل مصور تابعته وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "نعلن النفير العام لأبناء شعبنا وقواتنا الجنوبية بأن تزحف إلى قصر معاشيق( القصر الرئاسي) بعدن لإسقاط الخونة الذين ينتمون إلى

حزب الإصلاح الإخواني، الذي تعمد إراقة الدم الطاهر وإدخال البلد في متاهاته.

وتابع: "نعلن لكافة قيادات المقاومة الجنوبية النفير العام والاستعداد الكامل والتام للوقوف من أجل شعبنا الأعزل".

جاء هذا البيان بعد أن حدثت اشتباكات اليوم بين قوات تابعة للحماية الرئاسية الموالية لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي وقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، ما أسفر عن

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سقوط ضحايا.

وفي وقت سابق اليوم، شيع أنصار المجلس الانتقالي، جثمان قائد قوات الدعم والإسناد منير اليافعي "أبواليمامة" وعدد من الجنود الذين سقطوا قبل أيام بغارات لطائرات مسيرة للحوثيين استهدفت معسكرا يتبع المجلس الانتقالي في عدن.

وخلال الأيام الماضية، تعرض مواطنون شماليون للترحيل من عدن، وذلك من قبل قوات تابعة للحزام الأمني، وسط انتقادات كبيرة من قبل الحكومة اليمنية الشرعية التي يقيم فيها رئيسها حاليا في العاصمة السعودية الرياض.

وتأتي تحركات المجلس الانتقالي بهدف تحقيق الانفصال لجنوب اليمن عن شماله، بعد وحدة اندماجية بين الطرفين مستمرة منذ العام 1990.