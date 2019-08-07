دون توقُّف.. أمطار جازان تهطل بغزارة وتقتحم منازل وتُسقط أشجارًا وأعمدة

تشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة، تخطت حاجز تسع ساعات دون توقف؛ و علي إثرها أُغلق عدد من الطرق، وسال عدد من الأودية، كما اقتحمت عددًا من المنازل، وأسقطت الأشجار والأعمدة.
وأشار المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى عبدالله القحطاني، إلى انجراف مركبة بوادي مسلة بمحافظة أحد المسارحة،وجارٍ البحث عن المفقودين.
وحذر "القحطاني" المواطنين والمقيمين من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، ومن عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنبًا لأي مكروه - لا قدر الله -؛ وذلك لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية.. مشددًا علىضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، ومتمنيًا السلامة للجميع.
وأكدت مديرية الدفاع المدني أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة جازان نتج منها سقوط شجرة وأسلاك ضغط عالٍ على منزل بأحد المسارحة، وسقوط أسلاك ضغط عالٍ بصناعية أحد المسارحة، إضافة لدخول مياه الأمطار لعدد من المنازل بمواقع مختلفة بالمنطقة، وحدوث تماس بعدد من عدادات الكهرباء، وانقطاع طرق عدة بمواقع متفرقة من المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر دون توقُّف.. أمطار جازان تهطل بغزارة وتقتحم منازل وتُسقط أشجارًا وأعمدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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