الولايات المتحدة تدعم السودان خلال المرحلة الانتقالية

أكد ديفيد هيل مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية، اليوم الأربعاء، دعم بلاده للسودان خلال الفترة الانتقالية.

وقال هيل، في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة السودانية الخرطوم، إن بلاده تركز على مساعدة الشعب السوداني خلال الفترة الانتقالية التي ستنطلق في الأيام المقبلة.

وأضاف هيل أن الولايات المتحدة تعمل على مساعدة الشعب السوداني على جعل المرحلة الانتقالية، التي تستمر لمدة ثلاث سنوات، تسير بدرجة من الشرعية التي يطلبها الشعب السوداني.

Advertisements

اقرأ أيضاً... السودان.. التوقيع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري

وتابع قائلاً: "خلال زيارتي للسودان، سمعت التزامات قوية من كل الأطراف التي التقيت بها لجعل الفترة الانتقالية ناجحة، وأن تكون هناك مسؤولية ومحاسبة"، لافتاً إلى أن أميركا والمجتمع الدولي يدعمان التحول الديموقراطي في السودان.

والتقى هيل مسؤولين سودانيين عدة بينهم وكيل وزارة الخارجية السوداني عمر دهب.