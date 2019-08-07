الشرطة الدنماركية تحقق في انفجار هز مكتب الضرائب في العاصمة

تحقق الشرطة في الدنمارك، اليوم الأربعاء، في انفجار قوي هز مكتب وكالة الضرائب في العاصمة كوبنهاغن قبل ساعات.
وتسبب الانفجار بأضرار جسيمة في واجهة المبنى وتحطمت النوافذ. لكنه لم يسفر عن إصابات بشرية.
وقالت شرطة العاصمة إن سبب الانفجار، الذي وقع في مقر الوكالة في منطقة استيربرو في كوبنهاغن، لم يعرف على الفور. إلا أنها تشتبه بأن يكون السبب إجرامياً.
وصرح ضابط في الشرطة "نحقق في الانفجار على أنه حادث مشبوه". وقال مفتش الشرطة يورغن بيرغن سكوف، في بيان "من المبكر جداً معرفة من وراء الانفجار".
وتوجه محققون، ترافقهم الكلاب البوليسية، إلى مكان الانفجار.
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