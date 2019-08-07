فرنسا تعتقل منفذ هجوم عنيف بعد تلقي بلاغ من "فيسبوك"

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على منفذ هجوم عنيف، وأنقذت الضحية، بعد أن أبلغ موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي الشرطة بالهجوم بعد بث المتهم الهجوم مباشرة على الموقع، وذلك بعد ما قالته الشرطة اليوم الأربعاء.

وكان موقع فيسبوك قد أبلغ السلطات بالبث الحي، الذي يظهر رجلاً يحمل سلاحاً ويضرب رجلاً آخر ويهدّد بقتله، بعد الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي السبت الماضي.

وتمكنت الشرطة من استخدام الصور وحساب المتهم على موقع فيسبوك للتوصل لموقع الحادث، وهو منزل في منطقة ريفية في منطقة بريتاني.

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ودخلت قوات الشرطة المنزل الساعة السابعة وعشرين دقيقة صباحاً، وألقت القبض على المهاجم. وعُثر على الضحية في حالة صدمة بالإضافة إلى تورم وجهه.

وصدر حكم بسجن المهاجم خمسة أعوام، مع عام مع إيقاف التنفيذ، وذلك إثر اعترافه بتنفيذ الهجوم وبث الصور على موقع التواصل الاجتماعي.

وتمكن موقع فيسبوك من إبلاغ السلطات عبر منصة "فاروس" الحكومية، المتاحة لجميع المواطنين الذين يرغبون في الإبلاغ عن أي محتوى ضار إلكتروني.