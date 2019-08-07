كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العسكري السوداني: وفرنا كل احتياجات الموسم الزراعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء الركن إبراهيم جابر إبراهيم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي توفير المجلس كل احتياجات الموسم الزراعي من سماد ويوريا ووقود زراعي.

وقال اللواء إبراهيم في تصريح صحفي حسب وكالة "السودان للأنباء" مساء اليوم إنه تم توفير 500.000 متر مكعب من الوقود الزراعي وشحنة لكل الولايات، مبيناً أن المجلس اتخذ تدابير تبدأ من ميناء بورتسودان مروراً بترحيل الوقود لكل الولايات، موضحاً توفير الجازولين للولايات بنسبة 100% ونقل المتبقي للمستودعات.

وزاد اللواء إبراهيم أنه تمت زراعة القطن بصورة ممتازة، مؤكداً أن الدولة تعمل على تصنيع القطن ومن ثم تصديره وسيتم تشجيع الصناعات الزراعية بدلاً عن تصدير منتجات السودان الزراعية كمواد خام.

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية أن المجلس وفر السيولة اللازمة للزراعة وأوفى بتعهداته للمزارعين في الأوقات والآجال المحددة بعد شراء القمح، مشيراً كذلك لتوفير السيولة اللازمة للبنك الزراعي وتوفير مستلزمات الري.