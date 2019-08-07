كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء بريطانيا يرحب بالإصلاحات الاقتصادية في المحادثات مع الملك عبد الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مكتب جونسون أن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" استضاف العاهل الاردني الملك عبد الله في مأدبة غداء عمل اليوم الاربعاء لمناقشة العلاقات بين البلدين.

وقالت المتحدثة باسم جونسون: "أن جونسون رحب بالتقدم الذي أحرزه عبد الله في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحثه على مواصلتها.

وأضافت: "أقر الزعماء بدور الأردن الهام في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وشكر رئيس الوزراء الملك على الدور الذي لا يزال الأردن يلعبه في استضافة اللاجئين السوريين".