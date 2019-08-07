كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤشر الشراء الكندي "آيفي" يظهر توسعًا أسرع في يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت وتيرة نشاط الشراء في كندا، التي تقيس التباين الشهري في النشاط الاقتصادي، في يوليو وسط زيادات في التوظيف وارتفاع الأسعار، وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات ايفي الصادرة اليوم الأربعاء.

وارتفع المؤشر المعدل موسميا إلى 54.2 من 52.4 في يونيو، متجاوزًا توقعات المحللين عند 53.0.

ويقيس مؤشر مديري المشتريات آيفي التغير من شهر لآخر في النشاط الاقتصادي كما هو مبين من قبل لجنة من مديري المشتريات من جميع أنحاء كندا. تشير القراءة فوق 50 إلى زيادة في وتيرة النشاط.

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وارتفع مؤشر التوظيف إلى 56.6 معدلًا من 52.7 في يونيو، في حين انخفض مؤشر تسليم الموردين المعدل إلى 46.0 من 48.9.

وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر المخزونات إلى 46.9 معدلة من 50.9، في حين قفز مؤشر الأسعار إلى 59.2 معدلة من 55.0.

وانخفض المؤشر غير المعدل إلى 51.2 من 53.7.