كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبد الستار الشميري" يكشف لــ "الخليج 365" جرائم حزب الإصلاح اليمني بتعز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس مركز جهود للدراسات "عبد الستار سيف الشميري"، تتعدد كوارث جماعة الإخوان المسلمين في محافظة تعز، وتتعدى هذة الكوارث أولاً في الشأن العسكري، حيث حول جماعة الإخوان ممثله في ذراعها حزب الإصلاح اليمني، جميع وحدات وألوية الجيش الوطني إلى مليشيات خاصة بها، استطاعوا أن يرفدوها ببعض كوادرهم التنظيمية القيادية.

وكشف "الشميري" في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365" أنه عبر مؤسسات الدولة حصلوا لهم على رتب عسكرية رغم أنهم لا ينتمون إلى المؤسسات العسكرية، دفعوا بكل أفرادهم وأعضائهم إلى هذة المعسكرات وأصبح الجيش في تعز مليشيا خالصة للحزب وهذة هى الكارثة الأهم من جميع الكوارث التي أحدثوها.

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وأضاف بأن الكارثة الثانية وهي الدعم الذي يأتي للجرحى، والدعم الذي يأتي للمعسكرات والسلاح يذهب إلى مخازن الإخوان وإلى أرصدتهم، وقد ظهرت في الآونة الأخيرة تجارة حرب منقطعة النظير تمثلت بإفتتاح مدارس وجامعات ومستشفيات خاصة بالإخوان، وهم بذلك يضعون تجارة موازية للجيش.

وأشار بأن من ضمن جرائم حزب الإصلاح بتعز ملاحقة النشطاء وأهل الرأي واخراج من يقوم بمعارضتهم من المدينة، مؤكداً بأنه كان من ضمن المعتقلين الذين اختطفوهم وأجبرت على ترك المدينة.

وأكد بأن هذة الجرائم تتعدي إلى العبث بالإغاثة والجانب والإنساني، حيث يتم مصادرة كل ما يأتي وبيعه، للعبث بمقدرات الدولة للتحكم في مصادر الدولة، بالإضافة إلي العصابات المنظمة التي وجدت في تعز والتي أصبحت مدينة فوضى أشبه بإمارة اخوانية خالصة يعبثون بها.