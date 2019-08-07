نجم ريال مدريد في عطلة بالمغرب.. اختار “المدينة الزرقاء” للاستمتاع رفقة أسرته

يواصل جمال وسحر المدن المغربية في جذب نجوم عالمين من مختلف المجالات لزيارتها وقضاء عطلتهم بها، آخرهم مدافع فريق ريال مدريد ومنتخب فرنسا، رافائيل فارانن، الذي زار المغرب في عطلة قصيرة.

واختار فاران مدينة شفشاون الجبلية، ليزورها رفقة عائلته، وشارك أمس الأربعاء، صورة التقطها في أحد شوارع “المدينة الزرقاء”.

وشارك فاران على حسابه لموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورة رفقة زوجته وطفله اللذان رافقاه في رحلته، وعلق عليها بـ “الاستمتاع”.

ويرجح أن يكون رافيل فاران قد أنهى عطلته في المغرب، وذلك للعودة إلى فريقه ريال مدريد الذي يجري استعدادات الموسم الكروي المقبل ويخوض اليوم مبارة ضد فريق سالزبورغ النمساوي.