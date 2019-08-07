تفاصيل “صفعة” الـ”كاف” للوداد.. اعتبره منسحبا مع غرامة ثقيلة وغرم الترجي ورئيسه

وجهت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عشية اليوم الأربعاء، “صفعة مدوية” لفريق الوداد البيضاوي، وأنصار الفريق، بعد أن اعتبرته خاسرا، منهزما، ومنسحبا، من نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، وتوجت الفريق التونسي باللقب.

وأصدرت اللجنة، قبل قليل، بلاغا رسمي، تعتبر فيه، فريق الوداد البيضاوي منهزما في المباراة، كما غرمته مبلغا ماليا ثقيلا، متمثلا في 50 ألف دولار، حوالي 50 مليون سنتيم، بسبب ما اعتبره “انسحاب الفريق من اللقاء”، بالإضافة إلى غرامة 15 ألف دولار، بسبب استعمال الجماهير للشماريخ، ستنضاف إلى 15 ألف أخرى، بسبب مباراة الذهاب، أي ما مجموعه 80 مليون سنتيم.

أما بخصوص الفريق التونسي، الذي اعتبره متوجا باللقب، فقد غرمت رئيسه مبلغ 20 ألف دولار، بسبب نزوله للملعب، وإهانته رئيس الاتحاد الإفريقي، كما غرمت النادي مبلغ 50 ألف دولار، بسبب استعمال الجماهير الشماريخ.

كما قررت اللجنة، معاقبة الفريق بخصوص مباراتين بدون جمهور، موقوفة التنفيذ، في حال لم تتكرر في الـ12 شهرا القادم، بسبب سلوك الجماهير غير الرياضي

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وشهد النهائي المذكور، رفض حكم المواجهة الغامبي باكاري غاساما هدفا مشروعا لممثل الكرة المغربية، وقعه وليد الكرتي بداية الشوط الثاني، مما جعل لاعبي الوداد يطالبون بالعودة لتقنية حكم الفيديو المساعد ‘الفار”، ليكتشفوا بعد ذلك عدم تواجد التقنية بالملعب عكس مباراة الذهاب في الرباط.

ورفض حينها لاعبو الوداد اكمال المباراة، ليعلن الحكم عن نهايتها في الدقيقة 58 بتتويح الترجي، قبل أن يطالب المكتب التنفيذي للكاف الفريق التونسي بإعادة اللقب والميداليات، ليلجأ بعد ذلك كل فريق لمحكمة التحكيم الرياضي “طاس” التي أحالت الملف على لجنة مختصة داخل “كاف”.