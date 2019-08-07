نهائيا: الترجي التونسي يتوّج بدوري أبطال أفريقيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تتويج فريق الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

وفرضت اللجنة عقوبة مالية على نادي الوداد البيضاوي قيمتها 20 ألف دولار، بسبب انسحابه من اللقاء، إلى جانب عقوبة أخرى قيمتها 15 ألف دولار، بسبب استعمال جماهيره للشماريخ.

وقررت اللجنة فرض غرامة مالية على نادي الترجي قيمتها 50 ألف دولار لاستخدام جماهيره الألعاب النارية، بالإضافة إلى فرض عقوبة مالية ضد حمدي المدب رئيس نادي الترجي قيمتها 20 ألف دولار، بسبب سوء التعامل مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي.

كما فرضت اللجنة غرامة أخرى على الترجي، بحرمانه من جمهوره خلال مباراتين على ملعبه، مع تأجيل التنفيذ لمدة 12 شهرًا.

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وكان الوداد المغربي، قد رفض استكمال لقاء الإياب أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 31 أيار/مايو الماضي على ملعب رادس، بعد إلغاء هدفه ومطالبة اللاعبين للحكم الجامبي بكاري جاساما باللجوء لتقنية الفيديو، لكنه ثبت بعد ذلك تعطل العمل بالفيديو.

وألغى جاساما اللقاء، وكان الترجي متقدمًا بهدف الجزائري يوسف بلايلي، ليعلن كاف بعدها تتويج الفريق التونسي باللقب القاري، قبل أن يتم عقد جلسة طارئة للمكتب التنفيذي للكاف في فرنسا، ويعلن إعادة اللقاء في ملعب محايد وهو ما دفع نادي الترجي للتقدم بشكوى رسمية لدى المحكمة الرياضية الدولية.

وأعلنت المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، إلغاء قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي "كاف"، بشأن إعادة المباراة، لاعتبار اللجنة التنفيذية، جهة غير مختصة بإصدار قرارات لإعادة المباريات.

وخلصت المحكمة إلى إعادة الأمر والأحداث التي شهدها ملعب رادس، إلى هيئات الكاف المختصة للنظر في الأمر، وتقول كلمتها النهائية والتي توصلت إلى اعتبار الوداد منسحبًا وإعلان تتويج الترجي باللقب.