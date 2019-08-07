فتح باب الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في دولة الإمارات العربية المتحدة فتح باب الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس/آب الجاري.

وأكدت اللجنة أنه على كل من يرغب في ترشيح نفسه أن يتقدم بطلب ترشحه إلى لجنة الإمارة المقيد اسمه في هيئتها الانتخابية وذلك خلال الفترة المحددة، وضمن الدوام الرسمي الذي يمتد من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.

وبينت أنه على الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أن تتوفر فيهم مجموعة من الشروط وهي: أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ويقيم بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس الوطني الاتحادي، وألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية "أي أن يكون من مواليد يوم 04 أكتوبر عام 1994وما قبله".

واشترطت اللجنة في المتقدم أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقا للقانون، وأن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.

وقال عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات الإماراتية، إن الانتخابات البرلمانية في دولة الإمارات تواصل سعيها للتميز والتفرد، من خلال الاعتماد على الركائز الرئيسية التي قامت عليها، وهي المحافظة على المكتسبات والبناء على النجاحات والإنجازات.





وأضاف أن "العملية الانتخابية عام 2019 تصل إلى مرحلة جديدة في مسيرتها مع الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، التي تعد من أهم المراحل؛ لأنها تبرز حرص أعضاء الهيئات الانتخابية على المشاركة الفاعلة في هذا الحدث الوطني وتحمل مسؤولياتهم الوطنية في تمثيل المواطن ونقل صوته وتلبية احتياجاته وتطلعاته".

ودعا العويس إلى المشاركة الفاعلة من أعضاء الهيئات الانتخابية في هذه المرحلة، مؤكدا أهمية الالتزام بالشروط والإجراءات الخاصة بعمليات الترشح.

وقال: "تقع على عاتق المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي مسؤولية كبيرة في إعداد البرامج والحملات الانتخابية التي تجذب الناخبين وتلامس تطلعاتهم وتحفزهم على التصويت لهم".

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات أنه يجب على الراغبين بالترشح تقديم طلبات الترشح خلال الفترة من 18 أغسطس حتى 22 أغسطس 2019، على أن يتم تقديم طلب الترشح بواسطة طالب الترشح نفسه أو بواسطة وكيل، وأن يتم تقديم طلب الترشح إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها طالب الترشح.

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وأوضحت اللجنة الوثائق المطلوبة لإتمام عملية الترشح وهي: بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وخلاصة القيد وشهادة بحث الحالة الجنائية موجهة إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى الرسوم الخاصة بعملية التسجيل.

وبينت أنه على الموظف العام "الاتحادي والمحلي" الراغب بالتقدم بطلب للترشح من الموظفين العموميين، تقديم شهادة تفيد حصوله على إجازة من عمله من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية /03/09/2019 حتى تاريخ اليوم المحدد للانتخابات 05/10/2019.

وفيما يتعلق بذوي الصفة العسكرية، فيجب على طالب الترشح تقديم شهادة تفيد بموافقة جهة عمله على منحه إجازة من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية 03/09/2019 حتى تاريخ اليوم المحدد للانتخابات في 05/10/2019.





وبالنسبة لأعضاء السلطة القضائية فيجب على طالب الترشح تقديم شهادة تثبت استقالته من وظيفته مع طلب الترشح، وفيما يتعلق بأعضاء المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي الحالي، فيعد طالب الترشح من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الحاليين متوقفا عن أداء مهام عضويته من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية 03/09/2019.

وحددت اللجنة مراكز تسجيل المرشحين التي تم توزيعها في جميع إمارات الدولة، حيث تم في أبوظبي تحديد مجموعة من المراكز وهي مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الطابق "2"، وفي العين في قاعة رئيس مجلس الإدارة استاد هزاع بن زايد وفي الظفرة مجلس مدينة زايد.

أما في إمارة دبي فتم تحديد قاعة حتا "سي ودي" في مركز دبي التجاري العالمي، وفي الشارقة فسيتم قبول طلبات المرشحين في قاعة رقم "1" بمبنى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

وإمارة عجمان فسيتم استقبال الطلبات في قاعة الشيخ حميد في "متحف عجمان"، في حين سيتم استقبال الطلبات في أم القيوين في مركز التنمية الاجتماعية بأم القيوين.

أما إمارة رأس الخيمة فسيتم تسلم الطلبات في القاعة الكبرى بالمركز الثقافي في إمارة رأس الخيمة، وفي الفجيرة تُسلم الطلبات في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة الطابق الثامن.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنها وفرت جميع الاستمارات المتعلقة بتسجيل المرشحين على موقع اللجنة الوطنية للانتخابات، حيث يستطيع أي راغب في الترشح أن يحصل على الاستمارات واصطحابها إلى مركز التسجيل، بالإضافة إلى صورتين شخصيتين حديثتين.

وتتوفر المزيد من المعلومات عن الدورة الانتخابية الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها والموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات وتطبيقها الذكي، وبالاتصال هاتفيا على الرقم 600500005 للتحدث إلى موظفي مركز الاتصال الخاص بالانتخابات.