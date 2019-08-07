فتح باب الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 تعلن فتح باب الترشح لانتخابات المجلس خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس الجاري . الإعلان جاء لوضع جدول زمني محدد للعملية الانتخابية واللجنة الوطنية للانتخابات تعد 9 استمارات لتنظيم عملية الترشح وتتوزع لجان الانتخابات على 9 مراكز في جميع أرجاء دولة الإمارات

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