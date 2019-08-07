الإمارات تدعو مواطنيها إلى تأجيل السفر لجامو وكشمير

نصحت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، مواطنيها بتأجيل السفر لولاية جامو وكشمير في الوقت الحالي، وذلك بعد أيام من إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه.

وأهابت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، المواطنين الموجودين في جامو وكشمير باتباع تعليمات السلطات المحلية.

والإثنين الماضي، ألغت الهند الحكم الذاتي الدستوري في ولاية جامو وكشمير، بموجب مرسوم رئاسي يدخل "حيز التنفيذ فورا".

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وحث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الثلاثاء، زعماء العالم على التدخل، وقال أمام البرلمان الذي عقد جلسة طارئة في العاصمة إسلام آباد لمناقشة القرار الهندي: "إن حكومته تقوم حاليا باستكشاف الخيارات المتاحة، ومن بينها التقدم بشكوى للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، لإجبار الهند على إلغاء القرار".

وتصاعدت حدة التوتر على جانبي الحدود في كشمير، منذ أيام بعدما نشرت نيودلهي في الإقليم 10 آلاف جندي على الأقل، وقال مصدر أمني: "إن الهند أرسلت 70 ألف جندي إضافي وهو عدد غير مسبوق".

وفرضت السلطات الهندية في كشمير تدابير أمنية عدة بينها الدعوة إلى تخزين الطعام والوقود؛ وذلك بسبب معلومات عن تهديدات إرهابية.

وأثارت تلك الإجراءات الذعر بين السكان الذين اصطفوا في طوابير طويلة أمام محطات الوقود ومتاجر الطعام وأجهزة الصرف الآلي للحصول على المال، وتردد أن الوقود نفد من معظم المحطات.