تعزيز التعاون في الطاقة بين اليونان وإسرائيل وأمريكا وقبرص

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - جانب من اجتماع وزراء طاقة قبرص واليونان وإسرائيل وأمريكا في العاصمة اليونانية أثينا يوم الأربعاء

قال وزير الطاقة اليوناني كوستيس هاتسيداكيش يوم الأربعاء إن اليونان وإسرائيل وقبرص والولايات المتحدة اتفقت على تطوير التعاون في مجال الطاقة وأمن الإنترنت والبنية التحتية وذلك بعد اجتماع وزراء من الدول الأربع في أثينا.

وحولت اكتشافات للغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط على مدار العقد المنقضي المنطقة إلى مصدر حيوي بديل للطاقة لأوروبا لكنها كشفت أيضا عن خلافات طويلة الأمد بين البلدان المتجاورة المتنافسة على حقوق السيطرة على الموارد.

وفي الآونة الأخيرة اتسع نطاق الاجتماعات الإقليمية الثلاثية بين إسرائيل وقبرص، التي حققت اكتشافات في الغاز، واليونان التي ترغب في أن تكون مركزا للغاز في المنطقة، لتشمل الولايات المتحدة.

وقال فرانك فانون مساعد وزير الطاقة الأمريكي للصحفيين ”يمكن للطاقة أن تصبح جسرا نحو استقرار سياسي أوسع“.

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وقال وزير الطاقة القبرصي يورجوس لاكوتريبيس إنه حصل على تطمينات من نظرائه من إسرائيل واليونان والولايات المتحدة بدعم كامل لحق بلده في البحث عن الموارد الطبيعية.

وتعارض تركيا، التي لا تربطها علاقات دبلوماسية مع قبرص، حق الأخيرة العضو في الاتحاد الأوروبي في التنقيب عن الغاز الطبيعي وتنازعها في السيطرة على مناطق بحرية تقول قبرص إنها تابعة لها.

وأرسلت أنقرة سفينتي تنقيب إلى شرق وغرب الجزيرة في خطوة تقول قبرص إنها تنتهك القانون الدولي.