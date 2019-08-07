ترامب يحث مجلس الاحتياطي الاتحادي مجددا على خفض الفائدة بخطى "أكبر وأسرع"

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه يجب على مجلس الاحتياطي الاتحادي أن يخفض أسعار الفائدة بخطى ”أكبر وأسرع“ لتحسين قدرة الولايات المتحدة على منافسة الدول الأخرى.
وفي سلسلة تغريدات على تويتر، قال ترامب ”يجب عليهم أن يخفضوا أسعار الفائدة بخطى أكبر وأسرع... وأن يوقفوا تشديدهم الكمي السخيف الآن“.
وأضاف أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ”يكابر في الإعتراف بالأخطاء“.
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