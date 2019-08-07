الحوثيون: إطلاق صاروخ باليستي على معسكر سعودي في نجران

أعلن "​الحوثيون​" أن "القوة الصاروخية التابعة لهم أطلقت صاروخا باليستيا على معسكر للجيش السعودي و​القوات اليمنية​، في قطاع ​نجران​ جنوب غربي ​السعودية​". وأوضح باسم ​القوات المسلحة​ اليمنية الموالية لـ"أنصار الله" (​الحوثيين​) العميد يحيى سريع، أن "القصف الصاروخي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات في صفوف ​الجيش السعودي​ والعسكريين اليمنيين"، لافتاً إلى أن "سيارات الإسعاف تهرع إلى المعسكر المستهدف في رجلاء لنقل الجرحى والقتلى إلى ​مستشفيات​ نجران".

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