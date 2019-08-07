أردوغان يستقبل نظيره الأوكراني في أنقرة

استقبل الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، نظيره الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​، في العاصمة ​أنقرة​. وحضر مراسم الاستقبل من الجانب التركي، نائب الرئيس ​فؤاد أوقطاي​، ووزراء الخارجية ​مولود جاويش أوغلو​، والخزانة والمالية براءت آلبيرق، والدفاع ​خلوصي أكار​، و​الصناعة​ والتكنولوجيا، مصطفى ورانك، والتجارة روهصار بكجان، إضافة إلى نائب ​وزير الثقافة​ و​السياحة​ سرداد تشام، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة ابراهيم قالن، وعدد آخر من المسؤولين.

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