وزير الخارجية البريطانية لنظيره الهندي: قلقون من الوضع في كشمير

أعلن وزير ​الخارجية البريطانية​ دومينيك راب، "أنّه اتّصل بنظيره ​الهند​ي سوبراهمانيام جايشانكار، وأعرب له عن قلقه تجاه الوضع في ​كشمير​"، في ظلّ تزايد التوتر بين إسلام آباد و​نيودلهي​.

وبينّ "أنّنا دعونا إلى الهدوء، كما تلقّينا قراءة واضحة للوضع من وجهة نظر الحكومة الهندية".

وكانت ​باكستان​ قد أعلنت أنّها ستخفّض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع الهند، إلى جانب تعليق التبادلات التجارية بين البلدين، بعد قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير. كما توّعدت إسلام آباد برفع القضية إلى ​مجلس الأمن الدولي​.