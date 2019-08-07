هيومن رايتس: النظام السوري يتدخل بتوزيع المساعدات لتمويل أعماله الوحشية

كشفت منظمة "​هيومن رايتس ووتش​" عن "استغلال ​النظام السوري​ المساعدات الإنسانية لتمويل أعماله الوحشية ومعاقبة المعارضين"، مشيرةً إلى "تدخل فروع مخابرات النظام السوري منذ فترة طويلة في توزيع المساعدات في البلاد". ولفتت إلى أن "النظام السوري وضع إطارا سياسيا وقانونيا يسمح له بتحويل موارد المعونة وإعادة الإعمار، لتمويل أعماله الوحشية ومعاقبة المعارضين، وإستفادة الموالين للحكومة"، مشيرةً إلى أنه "من بين الطرق التي تتبعها لهذه الغاية تدخل ​القوى الأمنية​ في إيصال المساعدات الدولية والتأثير عليها بدون حق".

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