هيل: أميركا شريك في تحقيق السلام بالسودان الذي يبقى على لائحة الدول الراعية للإرهاب

أعلن وكيل ​وزارة الخارجية الأميركية​ ​ديفيد هيل​، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ تشيد بتوقيع الجهات ​السودان​ية على الاتفاق". وأكّد في حديث تلفزيوني، أنّ "الولايات المتحدة شريك ثابت في تحقيق السلام والازدهار في السودان"، موضحًا أنّ "السودان يبقى على لائحة الدول الراعية للإرهاب".

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