أعلنت السفارة الأميركية في تركيا، أنّ "وفدين عسكريين أميركي وتركي، أجريا في الفترة من 5 إلى 7 آب عام 2019، اجتماعات في مقرّ وزارة الدفاع التركية لمناقشة خطط لتنسيق الجهود بشأن إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا".
وأوضحت في بيان، أنّ "العسكريين الأميركيين والأتراك اتّفقوا على التنفيذ السريع للتدابير الأوليّة لمعالجة المخاوف الأمنيّة لتركيا، إضافة إلى إنشاء مركز عمليّات مشتركة في تركيا في أقرب وقت ممكن لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة"، مبيّنةً أنّ "العسكريين أكّدوا ضرورة بذل كلّ الجهود الممكنة لتمكين النازحين السوريين من العودة إلى بلدهم، من أجل أن تصبح المنطقة الآمنة ممرًّا للسلام".
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة أميركا بأنقرة: اتفقنا مع تركيا على إنشاء مركز عمليات لإدارة المنطقة الآمنة شمال سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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