السفير البريطاني: استقرار لبنان يمثل أولوية بالنسبة لنا

لفت السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلنغ اثر لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى انه "من دواعي سروري دوماً أن التقي ببري، لقد ناقشنا تطورات الأسابيع الماضية السياسية والاقتصادية والتي تابعناها بقلق"، مؤكدا ان "استقرار لبنان يمثل أولوية بالنسبة لنا، وآمل أن يركز الجميع الآن على تحسين الوضع الاقتصادي".
وأضاف "كان تصديق مجلس النواب على ميزانية الحكومة 2019 خطوة أولى هامة، ولكن هناك الكثير مما ينبغي فعله".
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