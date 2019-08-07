جريح في حادث سير عند مدخل البص صور

أفادت معلومات صحافية بأن جريحا سقط جراء ​حادث سير​ على طريق سنتر الساحلي عند مدخل البص- صور، نقله عناصر ​الصليب الاحمر​ الى ​مستشفى​ في المنطقة للمعالجة وحالته جيدة.

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