أفادت معلومات صحافية بأن جريحا سقط جراء حادث سير على طريق سنتر الساحلي عند مدخل البص- صور، نقله عناصر الصليب الاحمر الى مستشفى في المنطقة للمعالجة وحالته جيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر جريح في حادث سير عند مدخل البص صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.