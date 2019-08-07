اندلاع حريق اتى على مساحة من الأرض العشبية في القبيات

شب حريق في ​بلدة القبيات​ بالقرب من المنازل، واتى على مساحة من الأرض العشبية. وعمل عناصر و​متطوعو الدفاع المدني​ في المنطقة للسيطرة على الحريق وإخماده، قبل إمتداده الى الأراضي المجاورة والمنازل.

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