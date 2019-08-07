اوقفت ​المديرية العامة لأمن الدولة​ في الكورة المواطن( ع.أ.) في بلدة ​أميون​ بجرم قبض رشى من المواطنين مقابل وعده بتخليص معاملات لهم أو تسهيل أمورهم القانونية في ​قصر العدل​ في ​طرابلس​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة أوقفت مواطنا في أميون لقبضه رشى مقابل تخليص معاملات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.