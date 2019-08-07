محمد سليمان: إنماء عكار حق وواجب

لفت النائب ​محمد سليمان​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "خلال مشاركتي في اجتماع ​اللجان النيابية المشتركة​، اكدت بكل وضوح اهمية انشاء مجلس انماء عكار، وهي اصبحت محافظة ادارية. لعلنا نعوض الحرمان المزمن الذي لحق بهذه المنطقة واهلها، كما أكدت ان إنماء عكار حق وواجب".

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