نقابة الممرضات: عدد الخريجين بتزايد وأفضل طريقة لمواجهة النقص هي الحفاظ على اليد العاملة

أكدت ​نقابة الممرضات والممرضين​ في ​لبنان​ "أنها تتطلع الى الخطوة المتقدمة التي سجلت في إقبال ​الشباب​ والشابات اللبنانيين على مهنة التمريض، حيث تخرجت دفعة لعام 2019 عددها 800 ممرضة وممرض من جامعات لبنان و566 من طلاب الإجازة الفنية من معاهد ​التعليم المهني والتقني​".

وإذ هنأت "الخريجين الذين سينتسبون إليها لممارسة عملهم في كافة ميادين المهنة"، معتبرةً أن "هذه الخطوة تشكل مدخلا جديا لمعالجة حجة النقص التي يتذرع بها البعض من أجل تسهيل عمل الأجانب بشكل مخالف للقوانين المرعية الإجراء".

وشددت على أن "أفضل طريقة لمواجهة النقص هي الحفاظ على اليد العاملة اللبنانية من خلال تأمين بيئة حاضنة وتحسين الرواتب"، مؤكدة أن "هذا العدد في تزايد مستمر للسنوات المقبلة، وهذا من شأنه أن يغطي الحاجة في سوق العمل في ​المستشفيات​ وكافة المراكز والمؤسسات الصحية ويحافظ في الوقت ذاته على مستقبل المهنة وسلامة المرضى".