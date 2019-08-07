النشرة: اعتصام لعمال معمل معالجة النفايات الصلبة الحديث في صيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا ان عمال معمل معالجة ​النفايات​ الصلبة الحديث في صيدا نفذوا إعتصاما أمام مداخل المعمل في منطقة سينسق جنوب صيدا، ومنعوا دخول النفايات احتجاجاً على عدم دفع الرواتب بسبب عدم تسديد مستحقات المعمل من الصندوق البلدي المستقل عن طريق ​وزارة المالية​ عن 13 شهراً ماضية عن استقباله ومعالجته نفايات صيدا و​اتحاد بلديات صيدا الزهراني​ ، وعن سنتين عن استقباله ومعالجته نفايات منطقة جزين .

وطالب ​العمال​ المعنيين بالافراج عن المستحقات الخاصة للمعمل ليقبصوا رواتبهم خاصة وهم على ابواب ​عيد الأضحى​ المبارك، علما انه يوجد في معمل صيدا نحو 450 عاملاً ومهندسا وموظفا يعيلون مئات العائلات ويعتمدون في معيشتهم فقط على عملهم في هذا المعمل.

ولوح العمال المعتصمون بإعلان الاضراب المفتوح في حال لم يتم تأمين صرف الأموال اللازمة لرواتبهم قبل العيد.