درويش عرض العلاقات الاقتصادية والتجارية مع سفير الصين

زار النائب علي درويش، سفير الصين في لبنان وانغ كي جيان، وتم عرض الواقع المحلي والاقليمي والصراعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وتم البحث في سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية لا سيما التبادل التجاري، خصوصا مع إقرار الموازنة العامة، وللأسباب التي تحول دون انعقاد الحكومة في هذه المرحلة التي تهدد الاستقرار الأمني في لبنان والتي تؤثر سلبا على اقتصاد البلد.
وأشار درويش الى "أهمية التعاون مع الجانب الصيني، خصوصا بما يساهم في تدعيم الاقتصاد اللبناني، ووضع رؤية ممكن ترجمتها من خلال المؤسسات الاقتصادية الرسمية والخاصة في لبنان".
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