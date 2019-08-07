درويش عرض العلاقات الاقتصادية والتجارية مع سفير الصين

زار النائب ​علي درويش​، سفير الصين في ​لبنان​ وانغ كي جيان، وتم عرض الواقع المحلي والاقليمي والصراعات التي تشهدها منطقة ​الشرق الأوسط​.

وتم البحث في سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية لا سيما التبادل التجاري، خصوصا مع إقرار ​الموازنة​ العامة، وللأسباب التي تحول دون انعقاد ​الحكومة​ في هذه المرحلة التي تهدد الاستقرار الأمني في لبنان والتي تؤثر سلبا على اقتصاد البلد.

وأشار درويش الى "أهمية التعاون مع الجانب الصيني، خصوصا بما يساهم في تدعيم ​الاقتصاد اللبناني​، ووضع رؤية ممكن ترجمتها من خلال المؤسسات الاقتصادية الرسمية والخاصة في لبنان".