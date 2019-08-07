اندلاع حريق بين بلدتي بافليه ودبعال اتى على اشجار من الزيتون

اندلع حريق كبير بين بلدتي بافليه ودبعال، حيث اتت النيران على اشجار كروم الزيتون والاشجار المثمرة، وقد تدخلت عناصر جمعية "الرسالة للاسعاف الصحي" و"​كشافة الرسالة​" من بلدات بافليه ومعركة والشهابية وعملوا على اخماد الحريق، الذي تسبب بخسائر فادحة بالمزروعات.

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