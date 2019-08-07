معوض: 7 آب محطة للتأكيد أن الحق ينتصر دوما على الباطل وسنعمل لترسيخ الحرية

أكّد رئيس "حركة الاستقلال" ​ميشال معوض​، أنّ "7 آب محطّة للذكرى والعبرة والتأكيد أنّ الحقّ ينتصر دومًا على الباطل رغم كلّ الصعاب". ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا سنعمل دومًا لترسيخ الحرية والسيادة والكرامة الوطنية الّتي ناضلنا وسنواصل النضال من أجلها".

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