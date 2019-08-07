حزب التوحيد نظم حملة تبرّع بالدم من مختلف فئات الدم لمصلحة الجيش

اعلنت أمانة الاعلام في ​حزب التوحيد العربي​ في بيان انه في إطار الحملة التي نظّمتها مفوضيات المناصف و​الشوف​ الأعلى في حزب التوحيد العربي شارك عدد من الرفاق والمناصرين في حملة تبرّع بالدم من مختلف فئات الدم لمصلحة ​الجيش اللبناني​. وقد أكد القيمون على النشاط بأن هذه الحملة تأتي بمناسبة عيد الجيش الذي يدافع عن أرضنا ويمنع ​قطع الطرقات​ ويحفظ ​الأمن​ في البلاد ، لذلك أقل ما يمكن تقديمه لهذا الجيش هو قطرة من دمنا. من هنا كانت هذه الحملة في مناطق الشوف للتبرع بالدم للجيش ووجدنا من المناسب أن نكون في حزب التوحيد العربي من أهل العطاء الذين قدموا دماءهم للجيش ونأمل الا يضطر إلى استخدامه إلا ب​الصحة​ والعافية

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