اصابة عاملة اثيوبية بعد سقوطها من الطابقة ال 5 من مبنى في صيدا

اصيبت عاملة اثيوبية بعد سقوطها من الطبقة الخامسة من مبنى سكني بالقرب من المدرسة الكويتية في صيدا، وقد حضرت ​القوى الأمنية​ وفتحت تحقيقاً في الحادث.

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